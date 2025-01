Wall Street fecha no vermelho primeira sessão de 2025

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (2), apesar de ter aberto no verde, concluindo sua primeira sessão do novo ano com uma nota nada animadora.

O índice principal, Dow Jones Industrial, caiu 0,36%, para 42.392,27 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,16% (19.280,79) e o ampliado S&P 500 - principal referência dos investidores - cedeu 0,22%, finalizando em 5.868,55 pontos.