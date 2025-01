Investigadores chegam à residência de presidente sul-coreano afastado

Policiais e agentes anticorrupção sul-coreanos entraram nesta sexta-feira (03) na residência do presidente afastado, Yoon Suk Yeol, em Seul, para tentar prendê-lo, apesar da presença de seus apoiadores.

Agentes do Escritório de Investigação de Corrupção, encarregado do caso contra Yoon por ter decretado brevemente lei marcial em 3 de dezembro, chegaram à residência do presidente para tentar prendê-lo. “A execução do mandado de prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol começou", ressaltou o órgão.