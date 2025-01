Cristóbal Ortega, jogador com mais partidas e títulos pelo América do México, morre aos 68 anos

Ortega estreou no time principal 'azulcrema' na temporada 1974-1975 como ponta-direita e pendurou as chuteiras em 1991-1992 como meio-campista.

Em toda sua carreira jogou apenas neste clube no qual estabeleceu o recorde de maior número de partidas oficiais, com 711, e de maior número de títulos, com 14 (compartilhado com o também mexicano Alfredo Tena).

Ortega disputou duas Copas do Mundo pela seleção mexicana: na Argentina-1978 e no México-1986.

Destaques do futebol mexicano como o equatoriano Alex Aguinaga expressaram suas condolências nas redes sociais: "Descanse em paz, querido Cristóbal".