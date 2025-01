China registrou seu ano mais quente em 2024

No centro de Pequim, Xu Yici, um trabalhador financeiro, observou que estas altas temperaturas já afetaram uma das atividades de inverno preferidas da cidade: a patinação no gelo.

O aumento das temperaturas foi evidente, por exemplo, na grande cidade de Guangzhou, no sul do país, onde foi ultrapassada uma média de 22ºC em 240 dias do ano, quebrando o recorde anterior de 234 dias estabelecido em 1994.

A China, assim como o resto do mundo, enfrenta um aumento significativo nas temperaturas médias, mas comprometeu-se a começar a reduzir as suas emissões de CO2 até 2030 e a alcançar a neutralidade do carbono até 2060.

Para alcançar este objetivo, está desenvolvendo ativamente energias renováveis.

Na Índia, terceiro maior emissor de gases de efeito estufa, 2024 foi também o ano mais quente desde 1901, indicaram as autoridades do país na quarta-feira.

O acordo climático de Paris de 2015 pretendia limitar o aquecimento abaixo dos 2ºC em comparação com os níveis pré-industriais (entre 1850 e 1900), e a 1,5ºC, se possível.

Em novembro, a Organização Meteorológica Mundial afirmou que de janeiro a setembro de 2024, a temperatura média do ar na superfície do globo foi 1,54 ºC superior à média pré-industrial.

As catástrofes naturais ligadas à mudança climática atingiram muitos outros locais do mundo em 2024, com inundações na Espanha e no Quênia, secas e incêndios na América do Sul e tempestades graves que atingiram os Estados Unidos e as Filipinas, ceifando milhares de vidas.

Na frente econômica, a gigante dos seguros Swiss Re estima que os desastres naturais causaram prejuízos de 310 bilhões de dólares em 2024 (cerca de 1,9 trilhão de reais, na cotação atual).

