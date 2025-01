Chegada de migrantes irregulares às Ilhas Canárias bateu recorde em 2024

No total, 63.970 migrantes irregulares chegaram à Espanha no ano passado, um número superior ao de 2023 (56.852), mas inferior ao recorde de 2018, quando foram registrados 64.298.

Um total de 46.843 migrantes entrou irregularmente na Espanha através das Ilhas Canárias em 2024, superando o recorde de 2023, devido ao forte aumento das chegadas desde outubro, segundo os dados anuais publicados nesta quinta-feira (2) pelo Ministério do Interior.

As Ilhas Canárias são a principal porta de entrada de migrantes para a Espanha, e muitos morrem tentando alcançar este arquipélago em pequenas embarcações. O arquipélago está localizado a cerca de 100 km da costa noroeste da África no ponto mais próximo.

De acordo com dados da ONG Caminando Fronteras, 2024 foi o ano com mais mortes nesta perigosa travessia, com cerca de 10.400 vítimas.

O número de mortes foi 58% superior ao registrado em 2023 pela ONG, que contabilizou 6.618 óbitos.

Apesar dos perigos, devido às fortes correntes e às embarcações frágeis utilizadas pelos migrantes, com pouca água e suprimentos, a travessia para as Ilhas Canárias ganhou popularidade nos últimos anos devido ao aumento da vigilância e da pressão das autoridades em outras rotas.