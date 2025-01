Autoridade Palestina suspende emissora Al Jazeera nos territórios palestinos

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, ordenou, nesta quarta-feira (1º), a suspensão das transmissões da emissora catariana Al Jazeera nos territórios palestinos, acusando-a de veicular conteúdos que incentivam a "desinformação", informaram os meios de comunicação oficiais.

"O comitê ministerial especializado, formado pelos Ministérios da Cultura, do Interior e das Comunicações, decidiu suspender as transmissões e congelar todas as atividades do canal de satélite Al Jazeera e seu escritório na Palestina", indicou a agência oficial Wafa.