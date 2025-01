Thompson (Rockets) e Rozier (Heat) são suspensos por briga em jogo da NBA

O atacante do Houston, Amen Thompson, com dois jogos, e o armador do Miami, Terry Rozier, com um, foram suspensos nesta terça-feira (31) pela NBA por sua participação na briga que estourou nos segundos finais do jogo Rockets-Heat, no domingo.

Da mesma forma, Jalen Green, ala-armador do Houston Rockets, foi multado em US$ 35 mil (cerca de R$ 216,7 mil pela cotação atual), e Tyler Herro, armador do Miami Heat, em US$ 25 mil (R$ 154,7 mil), informou a NBA num comunicado.