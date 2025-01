Porto Rico sofre apagão geral às vésperas do Ano Novo

Um grande apagão mergulhou boa parte de Porto Rico na escuridão nesta terça-feira (31), a poucas horas do Ano Novo, e o restabelecimento da energia pode demorar até dois dias, informou a companhia elétrica.

As investigações preliminares indicam que uma falha em um cabo subterrâneo foi a causa da interrupção, que afetou um total de 1,5 milhão de clientes, embora a situação ainda esteja sob monitoramento.

Às 13h locais, 44.700 clientes já haviam sido reconectados na área metropolitana e na ilha de Culebra, o que representa 3% dos clientes afetados, segundo a operadora.

A interrupção de energia ocorre enquanto a ilha caribenha vive sua alta temporada de inverno e a poucas horas das celebrações de Réveillon.

Na madrugada desta terça-feira, os prédios estavam às escuras, enquanto as interseções de tráfego ficaram sem semáforos, com apenas os faróis dos veículos iluminando as ruas.