Corpos de 14 pessoas encontrados em valas clandestinas no sudeste do México

O responsável acrescentou que o seu gabinete e o secretário de Segurança do Estado continuarão com estes esforços até "encontrarem cada um dos corpos das pessoas que foram dadas como desaparecidas".

No último sábado, o governo do estado havia informado a descoberta dos primeiros 15 corpos, localizados na região conhecida como La Frailesca.

Segundo a mídia local, em La Frailesca existem células criminosas que lutam pelo controle das rotas do tráfico de drogas e cometem outros crimes como sequestro ou extorsão.

Juntamente com quase duas décadas de violência ligada ao tráfico de drogas, multiplicaram-se as descobertas de sepulturas irregulares no México, algumas com mais de uma centena de corpos em diferentes partes do país.

Dias atrás, 12 corpos foram encontrados em uma cova no estado de Jalisco (oeste).