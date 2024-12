Coreia do Sul investiga se muro com o qual avião da Jeju Air colidiu respeitava as normas

As autoridades sul-coreanas investigam, nesta terça-feira (31), se o muro de concreto do Aeroporto Internacional de Muan, com o qual um avião da Jeju Air colidiu, matando 179 pessoas, cumpria com as normas. Na manhã de domingo, um Boeing 737-800, da companhia sul-coreana de baixo custo Jeju Air, vindo de Bangcoc, aterrissou sem o trem de pouso no Aeroporto Internacional de Muan (sudoeste), antes de colidir em alta velocidade contra um muro no final da pista. Devido à força do impacto, o avião se partiu em dois e pegou fogo.

Os primeiros corpos das vítimas do pior acidente ocorrido em solo sul-coreano foram entregues nesta terça-feira aos seus familiares, enquanto os investigadores continuam tentando determinar as causas do acidente. As autoridades começaram a analisar as duas caixas-pretas retiradas do aparelho, enquanto uma equipe de investigadores americanos, alguns deles da Boeing, chegava ao local do acidente. As autoridades inicialmente citaram a colisão com aves como possível causa da tragédia, mas os especialistas também mencionaram o papel da barreira de concreto no final da pista.

O governo "examinará as normas e a sua aplicação", disse o diretor de política aeroportuária, Kim Hong-rak, quando questionado sobre a legalidade do muro de concreto. "Se esta estrutura agravou os danos é (…) algo que a Comissão de Investigação de Acidentes pretende investigar minuciosamente", disse o vice-ministro encarregado da aviação civil, Joo Jong-san. - "Ponto de inflexão" -

O presidente em exercício, Choi Sang-mok, classificou este acidente como um "ponto de inflexão" para o país e apelou a uma reforma completa da segurança da aviação. Ele instou as autoridades a "reexaminar minuciosamente o sistema operacional geral da aeronave (...) e abordar imediatamente quaisquer melhorias necessárias". Os investigadores do aeroporto de Muan examinavam os restos da fuselagem e os soldados caminhavam pelos campos que cercam o terminal, enquanto as pessoas vinham deixar oferendas às vítimas, incluindo alimentos e cartas, perto do perímetro do local.

"Capitão, primeiro oficial e tripulação, muito obrigado por fazerem todo o possível para salvar os passageiros. Rezo pela sua paz eterna", dizia uma carta deixada na cerca do aeroporto. Dentro do terminal, onde as famílias das vítimas estão acampadas desde domingo à espera de notícias, crescia a indignação com a demora na identificação dos corpos. "Das 179 vítimas, os corpos de quatro completaram os procedimentos de entrega às famílias enlutadas para os seus funerais", disse o ministro dos Transportes, Park Sang-woo, nesta terça-feira.