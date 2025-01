Agricultores americanos expressam preocupação com promessa de deportações em massa de Trump

"Quando precisam de trabalhadores imigrantes no campo, eles são bem-vindos, e quando não precisam, os expulsam", diz este agricultor de 75 anos.

O fazendeiro Joe Del Bosque, que trabalhou no campo durante toda a vida, tem claro que os Estados Unidos dependem dos migrantes, embora seus políticos virem as costas para a situação.

Trump, que fez da narrativa anti-imigração o centro de sua bem-sucedida campanha eleitoral e que obteve grande apoio nas zonas rurais do país, anunciou que ordenará tais deportações desde o primeiro dia de governo, 20 de janeiro, sem oferecer detalhes sobre como as executará.

Com os pés no campo, os agricultores alertam que deportar milhões de imigrantes, como promete o presidente eleito Donald Trump, pode impactar severamente a cadeia de produção de alimentos, elevando os custos e até causando escassez de produtos.

Mas para Tom Barcellos, da Barcellos Farms, na Califórnia, devido à sua importância, os trabalhadores imigrantes não serão um alvo da nova administração.

"Há muitos outros problemas para resolver primeiro", acrescentou o agricultor de 69 anos.

"Aqueles que estão no poder sabem que não vão invadir a agricultura... Porque ela é a fonte de alimentos do povo americano, e não querem aumentar seu custo mais do que o necessário."