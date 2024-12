Zagallo, Menotti, Beckenbauer, Neeskens... as personalidades que partiram em 2024

O futebol mundial ficou de luto em 2024 desde a primeira semana do ano, com a morte já nos primeiros sete dias de duas grandes lendas que marcaram a história do esporte: o brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer. Duas semanas depois, o italiano Gigi Riva, maior artilheiro da história da 'Nazionale', morreu e em maio o futebol argentino lamentou a perda de César Luis Menotti, técnico da 'Albiceleste', campeã mundial em 1978.

Em novembro, o luto veio da Holanda, com o falecimento de Johan Neeskens, uma das lendas da 'Oranje' que chegou a duas finais mundiais consecutivas (1974 e 1978).

Fora do futebol, a morte mais chocante no mundo do esporte foi a do recordista da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, num acidente de carro no início de fevereiro. - JANEIRO 5 de janeiro: Mario Zagallo (92 anos), lenda do futebol brasileiro e único brasileiro tetracampeão mundial, depois de ter conquistado duas Copas do Mundo como jogador (1958 e 1962) e outras duas como técnico da seleção (treinador principal em 1970 e coordenador em 1994).

7 de janeiro: Franz Beckenbauer (78 anos), jogador alemão, lenda do Bayern de Munique, três vezes vencedor da Copa dos Campeões Europeus, a antiga Champions League (1974, 1975 e 1976) e campeão mundial como jogador (1974) e treinador (1990). Também pela seleção alemã venceu a Eurocopa de 1972. 22 de janeiro: Gigi Riva (79 anos), jogador italiano e maior artilheiro da história da 'Nazionale'. Venceu a Euro-1968 e disputou a final da Copa do Mundo de 1970. - FEVEREIRO

11 de fevereiro: Kelvin Kiptum (24 anos), atleta queniano, detentor do recorde mundial da maratona (2 horas, 00 minutos e 35 segundos), morreu num acidente de carro em seu país. 22 de fevereiro: Artur Jorge (78 anos), treinador português de futebol, vencedor da Copa dos Campeões Europeus com o Porto em 1987. - MARÇO

18 de março: Kenjiro Shinozuka (75 anos), foi o primeiro piloto japonês a vencer o Paris-Dakar, em 1997. - ABRIL 10 de abril: O.J. Simpson (76 anos), astro do futebol americano e absolvido no "julgamento do século" pelo assassinato de sua ex-mulher em 1995.