Trabalhadores indianos substituem palestinos na construção civil em Israel

Com cinturão de segurança, capacete e botas, Raju Nishad se desloca pelos andaimes martelando blocos que farão parte de um edifício em um novo bairro da cidade de Beer Yaaqov, no centro de Israel.

Eles fazem parte de um esforço do governo israelense para preencher o vazio deixado por dezenas de milhares de trabalhadores palestinos que foram proibidos de entrar em Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Se a mortal incursão do movimento islamista não tivesse ocorrido, esta obra estaria cheia de trabalhadores falando árabe, ao contrário do hindi, hebraico e até do mandarim que se escuta atualmente.

O ataque do Hamas, que desencadeou a guerra entre Israel e o movimento islamista na Faixa de Gaza, se espalhou para outros grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes huthis no Iêmen, e até mesmo para o confronto direto com Teerã.

Mas nada disso impediu Nishad, de 35 anos, de ir para Israel. "Não há nada a temer aqui", afirma, apesar de ter tido que correr várias vezes paraT abrigos antiaéreos. "Uma vez que [as sirenes] param, voltamos ao trabalho", explica à AFP.