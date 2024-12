Síria: Governantes islâmicos nomeiam uma mulher para comando do Banco Central

Os novos governantes da Síria nomearam uma mulher para dirigir o banco central do país, enquanto os Estados Unidos e outros governos ocidentais observam como os rebeldes islâmicos que derrubaram o regime de Bashar Assad tratam as mulheres, bem como as muitas minorias religiosas e étnicas da Síria.

Porta-vozes do governo confirmaram, nesta segunda-feira, 30, que Maysaa Sabrine, que atuou como primeira vice-governadora do BC durante o regime deposto, assumirá o cargo mais alto da instituição. Ela será a primeira mulher a dirigir o banco e uma das poucas mulheres nomeadas para um cargo importante pelos ex-rebeldes que agora controlam Damasco.