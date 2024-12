Pais de menino que cometeu massacre na Sérvia são condenados à prisão

Um tribunal de Belgrado condenou, nesta segunda-feira (30), à prisão os pais de um menino de 13 anos que matou a tiros nove colegas e um segurança em uma escola de ensino fundamental da capital sérvia no ano passado.

Como o jovem tinha 13 anos quando cometeu o crime, ele é penalmente inimputável, de acordo com a lei sérvia, mas seus pais são.

Seu pai, Vladimir Kecmanovic, foi condenado a 14 anos de prisão e sua mãe, Miljana Kecmanovic, a três, informou o Tribunal Superior de Belgrado em um comunicado.

Segundo a acusação, o pai treinou seu filho no manuseio de armas e não protegeu adequadamente as armas que possuía, as quais o filho acabou utilizando.

O tribunal também condenou a um ano de prisão Nemanja Marinkovic, instrutor do campo de tiro onde, de acordo com a acusação, Vladimir Kecmanovic levava seu filho.