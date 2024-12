Lula fala com presidente Emirados Árabes e fala empenho do Mercosul por acordo livre comércio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta segunda-feira, 30, para o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Xeique Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Na conversa, Lula manifestou o empenho do Brasil e do Mercosul para a conclusão de um acordo de livre comércio do bloco com o país nos próximo meses. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, a ligação durou cerca de 30 minutos e ocorreu por volta das 12h. No telefonema, os líderes deram "seguimento às tratativas recentes entre os dois países sobre temas da agenda bilateral".

Um dos temas foi as negociações para um acordo de livre comércio entre as regiões. Segundo a presidência brasileira, Lula destacou "o entusiasmo no Mercosul com relação às negociações de uma Parceria Econômica Abrangente com os Emirados Árabes Unidos e manifestou o empenho do Brasil junto aos demais países do bloco para que essa Parceria seja concluída nos próximos meses".