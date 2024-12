Irã confirma detenção da jornalista italiana Cecilia Sala

O Irã confirmou, nesta segunda-feira (30), a detenção da jornalista italiana Cecilia Sala em Teerã no dia 19 de dezembro. A comunicadora foi acusada de "ferir as leis" durante uma viagem profissional com visto de jornalista. O caso de Cecilia Sala está "sendo investigado", informou a agência de notícias estatal Irna, citando o ministério iraniano da Cultura, que cuida dos meios de comunicação estrangeiros.

"Cecilia Sala, cidadã italiana, chegou ao Irã no dia 13 de dezembro com um visto de jornalista e foi detida no dia 19 de dezembro por ferir as leis da República Islâmica do Irã", acrescentou a agência IRNA, sem dar detalhes sobre a infração cometida pela jornalista.

A jovem de 29 anos está detida na temida prisão de Evin, segundo seu empregador, Chora Media, uma editora italiana de podcast. A Itália denunciou na sexta-feira uma detenção "inaceitável". Cecilia Sala, que também trabalha para o jornal "Il Foglio", recebeu a visita da embaixadora italiana no Irã, Paola Amadei, e pôde entrar em contato com sua família, conforme informaram as autoridades iranianas nesta segunda-feira. Sala, de 29 anos, publicou pela última vez no X no dia 17 de dezembro, com um link para um podcast intitulado "Uma conversa sobre o patriarcado em Teerã".

Ela foi detida um dia antes de sua volta à Itália, que estava prevista para o dia 20 de dezembro. Anteriormente, ela havia enviado informações diretamente da Ucrânia. - "Espionagem" -

A detenção de Sala ocorreu dias depois das prisões nos Estados Unidos e na Itália de dois iranianos envolvidos em um ataque mortal a soldados americanos. Mohammed Abedini, de 38 anos, foi detido na Itália em dezembro, a pedido das autoridades americanas, enquanto Mahdi Mohammed, de 42 anos e com dupla nacionalidade, foi preso nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Ambos os iranianos foram acusados de "conspirar para exportar componentes eletrônicos sofisticados dos Estados Unidos para o Irã, violando as leis nacionais e as sanções contra o Irã", conforme um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.