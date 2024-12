Boeing diz estar pronta para apoiar aérea coreana após acidente causar 179 mortes

A Boeing afirmou, por meio de nota, estar em contato com a Jeju Air, operadora do voo que caiu no último sábado, 28, deixando 179 mortos na Coreia do Sul. A fabricante reforçou ainda que está pronta para dar o apoio necessário à companhia aérea.

Em menos de 24 horas, a Boeing protagonizou dois incidentes envolvendo aeronaves 737-800. Além da queda na Coreia do Sul, um avião do mesmo modelo, operado pela holandesa KLM, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sandefjord, após sofrer uma falha hidráulica.