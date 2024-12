Turistas americanos no Panamá rebatem Trump: 'o canal é panamenho'

Meia centena de turistas americanos observa a entrada de um navio porta-contêineres de bandeira dinamarquesa no canal do Panamá, que está prestes a completar 25 anos sob soberania panamenha e enfrenta ameaças do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O céu está nublado, sente-se a umidade e há ameaça de chuva no centro de visitantes das eclusas de Agua Clara, no acesso atlântico do canal, na província de Colón.

Mas os turistas que observavam neste fim de semana o barco Lars Maersk, de 266 metros de comprimento, não compartilham da opinião do republicano. "O canal é do Panamá, não é dos Estados Unidos", afirma à AFP Natalia Glusack, uma contadora californiana de Santa Bárbara, de 47 anos, que viaja com sua mãe. "Os americanos vieram e ajudaram a construí-lo, não porque foram convidados, mas porque convidaram a si mesmos. Então, acho que é 100% do Panamá e assim deve continuar sendo", diz Glusack.

- "Trump é louco" - A maioria dos turistas pega seus celulares para imortalizar a passagem do navio dinamarquês. Glusack conta que sua visita foi uma promessa que fez à mãe, que há anos tentava visitar o canal. "Trump é louco", diz Glusack em um espanhol rudimentar.

O canal, de 80 quilômetros, foi construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. Para seu controle, Washington estabeleceu um enclave onde a bandeira americana tremulava, com bases militares, polícia e justiça próprias. Após uma luta geracional, em 1977, o líder nacionalista panamenho Omar Torrijos e o presidente americano Jimmy Carter assinaram os tratados que permitiram a transferência do canal para o Panamá. Mas Trump quer recuperá-lo porque as tarifas pagas pelos navios americanos parecem "ridículas".

"Esta completa fraude ao nosso país cessará imediatamente", afirmou Trump, apesar de que o valor das tarifas não é determinado pelo país de origem do navio, mas sim pela sua capacidade e tipo de carga. O republicano também acusa a China de operar de maneira ilegal a via interoceânica, embora seja administrada por uma autoridade panamenha autônoma. - "Só se importa com o dinheiro" -