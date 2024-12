Ondas gigantes fecham 91 portos no Peru até o dia 1º de janeiro

Ondas gigantes que atingem a costa do Pacífico da América do Sul desde o Natal já fecharam 91 dos 121 portos do Peru. As ondas chegaram a mais de quatro metros no Peru e a mais de dois metros no Equador, segundo autoridades. Uma pessoa morreu no Equador, conforme a Secretaria Nacional de Gestão de Riscos.

A destruição e os danos a pequenas embarcações foram relatados nos distritos de Sechura, Colán, Paita, Lobitos, Los Órganos, Máncora e La Brea, no Peru. Em post no X, o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) informou que os portos ficarão fechados até quarta-feira, 1º de janeiro.