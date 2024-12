Giorgia Meloni pede que Irã liberte repórter italiana presa

Primeira-ministra italiana disse que queria levar Cecilia Sala "o mais rápido possível para casa". Ela foi detida em 19 de dezembro e estava gravando episódios de podcast sobre o país.A Itália pediu neste sábado (28/12) ao Irã que liberte a jornalista italiana Cecilia Sala, detida há mais de uma semana em confinamento solitário na prisão de Evin, em Teerã. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que queria levar Sala "o mais rápido possível para casa". Ela afirmou que estava "acompanhando de perto o caso complexo" e que buscava "todas as vias possíveis de diálogo" para a soltura da jornalista. Também neste sábado, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que Roma estava trabalhando pela libertar Sala. "Estamos tentando resolver um problema complicado e garantir, nesse meio tempo, que Cecilia Sala esteja detida nas melhores condições possíveis", disse. Questionado sobre quando ela poderia ser libertada, Tajani afirmou: "Espero que em breve, mas isso não depende de nós." Ele disse que Sala estava sendo alimentada e mantida em uma "cela individual". A empresa Chora Media, que publica o podcast produzido por Sala, também pediu sua libertação. "Ela foi levada para a prisão de Evin, onde os dissidentes são mantidos, e o motivo de sua prisão ainda não foi formalizado", disse a empresa em um comunicado. "Jornalismo não é crime, mesmo em países que reprimem todas as liberdades, inclusive as de imprensa", afirmou o texto. "Tragam-na para casa". O Ministério das Relações Exteriores da Itália disse que Sala só pôde fazer duas ligações telefônicas da prisão, uma para sua mãe e outra para seu parceiro. O que mais se sabe sobre a prisão Sala, de 29 anos, trabalha para o jornal italiano Il Foglio e dirige o podcast Stories. Ela havia lançado episódios do podcast a partir de Teerã antes de ser presa, um dos quais intitulado Uma conversa sobre o patriarcado em Teerã. Ela foi presa pela polícia em Teerã em 19 de dezembro, um dia antes de seu voo planejado para deixar o país. Em um vídeo gravado em Teerã três dias antes da prisão, Sala é vista conversando com mulheres que não usam o véu, desafiando o rigoroso código de vestimenta do Irã. Não ficou claro se o vídeo ou os episódios do podcast estavam relacionados à prisão. Sala já havia visitado o Irã várias vezes e recebeu um visto de trabalho para a sua atual estada no país. bl (dpa, Reuters)