Croatas votam com o presidente Milanovic como favorito

Milanovic, do Partido Social Democrata (SDP), está à frente dos outros sete candidatos nas pesquisas, com 37% das intenções de voto.

Os croatas começaram, neste domingo (29), a votar para eleger o seu presidente para os próximos cinco anos, em eleições em que o atual chefe de Estado, crítico do governo, é o grande favorito.

Ele deverá enfrentar Dragan Primorac (20% das intenções de voto), apoiado pelos conservadores (HDZ) do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, no segundo turno em 12 de janeiro.

Embora tenha poucos poderes, os croatas veem o presidente como o garante do equilíbrio político.

As eleições ocorrem em um contexto de inflação alta, corrupção generalizada e escassez de mão de obra.

Para Nenad Horvat, eleitor de Zagrebe entrevistado pela AFP, o atual presidente é "a última barreira para evitar que todas as alavancas do poder caiam nas mãos do HDZ".

Durante a campanha, os dois principais candidatos trocaram insultos e provocações.

Primeiro-ministro de 2001 a 2015, Milanovic é um dos políticos mais populares do país. Ele deixou de prometer uma Croácia "progressista, moderna e aberta" no início do seu atual mandato e passou a usar uma retórica populista e muitas vezes ofensiva.