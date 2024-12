Comoção e lágrimas no aeroporto de Muan após trágico acidente de avião na Coreia do Sul

O cheiro de gasolina envolve o Aeroporto Internacional de Muan. Do outro lado do cordão policial é possível ver assentos, malas e pedaços de metal retorcidos espalhados pelo chão, a poucos metros dos destroços do voo 2216 da companhia aérea sul-coreana Jeju Air. O acidente causou a morte de 179 pessoas. O Boeing 737-800, que viajava entre Bangcoc, capital da Tailândia, e Muan, cidade no sudoeste da Coreia do Sul, caiu neste domingo (29) enquanto tentava fazer um pouso de emergência. O avião bateu em um muro e pegou fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As equipes de resgate conseguiram controlar o incêndio, mas foi possível resgatar apenas dois tripulantes, os únicos sobreviventes de um voo com 181 pessoas a bordo.

No final da tarde, holofotes iluminaram os restos metálicos retorcidos enquanto um guindaste amarelo levantava a fuselagem, permitindo que as autoridades continuassem a operação de busca e resgate. No local do acidente, ouvem-se apenas os flashes das câmeras e as vozes dos jornalistas. Sobre o asfalto, há folhetos do Duty Free, luvas higiênicas da tripulação e a cauda carbonizada do avião. Dentro do terminal, familiares das vítimas estão reunidos à espera de notícias, muitos deles aflitos.

As telas, que normalmente exibem horários de chegada e saída, mostravam os nomes, datas de nascimento e nacionalidades das vítimas. "Um dos meus filhos estava a bordo do avião (…) Ele ainda não foi identificado", disse à AFP um homem, que pediu para não divulgar seu nome, na sala de espera do aeroporto. - Comoção -

Gritos e choros enchiam o aeroporto a cada vez que as vítimas eram identificadas. Muitos dos passageiros, a maioria sul-coreanos, com exceção de dois tailandeses, voltavam para casa após as férias de inverno. "Minha irmã mais nova foi para o céu hoje", disse à AFP Jo, uma mulher de 65 anos, que forneceu apenas o sobrenome.

Sua irmã estava de férias em Bangcoc com as amigas, acrescentou a mulher, que usava uma máscara e um chapéu de lã cinza. O avião transportava 175 passageiros e seis tripulantes. Segundo as autoridades, o passageiro mais jovem tinha três anos e o mais velho, 78. Entre as crianças mortas no acidente, cinco tinham menos de 10 anos, disseram as autoridades, citando a lista de passageiros. - Minuto de silêncio -