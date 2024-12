Avião da Coreia do Sul colide com muro e pega fogo; número de mortos chega a 176

Imagens do acidente transmitidas por canais de televisão sul-coreanos mostraram o avião da Jeju Air derrapando pela pista de pouso em alta velocidade, aparentemente com o trem de pouso ainda fechado, ultrapassando a pista e colidindo de frente com um muro de concreto, o que causou uma explosão.

O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyeon, afirmou em um comunicado que o avião foi completamente destruído, com apenas a cauda permanecendo reconhecível entre os destroços. Ele disse que várias possibilidades sobre as causas do acidente estavam sendo analisadas, incluindo se a aeronave foi atingida por pássaros.

Autoridades do Ministério dos Transportes disseram mais tarde que a avaliação inicial dos registros de comunicação mostra que a torre de controle do aeroporto emitiu um alerta de colisão com pássaros para a aeronave pouco antes da intenção de pousar e deu permissão ao piloto para pousar em uma área diferente. O piloto enviou um sinal de socorro pouco antes de o avião passar pela pista e derrapar em uma zona tampão, antes de atingir o muro.