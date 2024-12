Ao menos três migrantes morrem ao tentar cruzar o Canal da Mancha

Pelo menos três pessoas morreram neste domingo (29) enquanto tentavam atravessar clandestinamente o Canal da Mancha, do norte da França para a Inglaterra, informaram as autoridades.

O naufrágio ocorreu por volta das 6h00 (02h00 no horário de Brasília) porque a embarcação estava sobrecarregada, informou à AFP a prefeitura marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

Cerca de cinquenta migrantes, muitos deles com hipotermia, foram tratados em terra por associações e serviços públicos. A fonte indicou que o barco continuou o seu caminho depois de as vítimas terem caído ao mar.

No local foi implantado um grande dispositivo de resgate, com cerca de trinta viaturas de bombeiros, proteção civil, polícia e um helicóptero, observou um jornalista da AFP.