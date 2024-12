Acidente de avião na Coreia do Sul deixa 179 mortos e dois sobreviventes

Um avião da companhia aérea Jeju Air, que voava com 181 pessoas a bordo da Tailândia para a Coreia do Sul, bateu em um muro neste domingo (29) ao pousar na cidade sul-coreana de Muan e pegou fogo, deixando apenas dois sobreviventes. As autoridades apontaram uma colisão com um pássaro como a causa provável do acidente, o pior desastre aéreo já ocorrido na Coreia do Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os passageiros foram ejetados do avião após colidirem com o muro, deixando poucas chances de sobrevivência", explicou um bombeiro aos familiares das vítimas.

O avião, que fazia a cobertura do voo JJA-2216 entre a capital tailandesa, Bangcoc, e Muan, no sudoeste da Coreia do Sul, "foi quase completamente destruído e é difícil identificar" os corpos, acrescentou o responsável. "Dos 179 mortos, 65 foram identificados", explicaram os bombeiros sul-coreanos, especificando que os testes de DNA continuam. Das 181 pessoas a bordo, 175 eram passageiros e seis faziam parte da tripulação, sendo que apenas duas puderam ser resgatadas com vida do avião em chamas.

O Ministério dos Territórios indicou que a torre de controle avisou à tripulação que havia ocorrido uma colisão com aves. O piloto emitiu uma mensagem de alerta ('Mayday'), pouco antes de o avião cair ao pousar. "Presume-se que a causa do acidente tenha sido uma colisão com pássaros, combinada com condições climáticas adversas", disse Lee Jeong-hyun, chefe dos bombeiros de Muan, uma cidade a cerca de 290 quilômetros ao sul de Seul. "No entanto, a causa exata será anunciada após uma investigação conjunta", acrescentou.

O vice-ministro dos Transportes, Joo Jong-Wan, anunciou a descoberta das duas "caixas-pretas, do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo". - "Minha irmã foi para o céu" - O acidente ocorreu neste domingo às 09h03 no horário local (21h03 de sábado, no horário de Brasília).

A rede de televisão local MBC mostrou imagens do pouso do avião da Jeju Air, um Boeing 737-8AS, de acordo com o Flight Radar, com fumaça saindo de seus motores antes de ser engolido pelas chamas ao colidir com o muro. "Quando acordei, eles já tinham me resgatado", disse aos médicos um dos dois sobreviventes, um comissário de bordo de 33 anos que sofre de múltiplas fraturas. O outro membro da tripulação que sobreviveu é uma mulher de 25 anos, ferida no tornozelo e na cabeça, informou a agência de notícias Yonhap.