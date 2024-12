Tubarão mata homem que pescava na Grande Barreira de Coral da Austrália

Um tubarão atacou e matou um homem de 40 anos que estava pescando com sua família nas águas da Grande Barreira de Coral da Austrália, informaram as autoridades.

Ele sofreu "ferimentos que colocaram sua vida em risco" e morreu uma hora e meia depois, acrescentou a polícia.

Uma porta-voz do serviço de ambulâncias de Queensland informou no domingo (noite de sábado no Brasil) à AFP que a vítima sofreu um ferimento "significativo" no pescoço.

Humpy é conhecida por oferecer áreas de camping com acesso a recifes para mergulho e snorkel.