Putin admite que sistema antiaéreo russo estava ativo no momento da queda de avião no Cazaquistão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas neste sábado (28) ao seu homólogo azerbaijano pela queda de um avião comercial na quarta-feira no Cazaquistão, ao admitir que o sistema de defesa antiaérea russo estava ativo no momento do acidente.

"A comissão governamental cazaque encarregada de investigar todos os detalhes do incidente chamará especialistas russos, azerbaijanos e brasileiros [...] Este trabalho, realizado no território do Cazaquistão, será objetivo e transparente", disse Putin em uma ligação telefônica com seu homólogo cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, segundo o Kremlin.

O avião Embraer 190, fabricado no Brasil, de propriedade da Azerbaijan Airlines e com 67 pessoas a bordo, realizava na quarta-feira um voo de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república da Chechênia, no território russo.

A aeronave caiu e pegou fogo perto de Aktau, um porto no mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, distante de sua rota habitual.