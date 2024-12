Novas normas da UE sobre carregadores universais entram em vigor

A partir de agora, os fabricantes têm a obrigação de equipar os aparelhos vendidos na UE com uma porta de carregamento USB-C, escolhida como padrão pelo bloco de 27 países.

As novas normas da União Europeia (UE), que exigem que todos os aparelhos eletrônicos utilizem o mesmo tipo de carregador, entraram em vigor neste sábado (28), uma iniciativa que, segundo Bruxelas, pode reduzir custos e a produção de resíduos.

"Desde hoje, todos os novos telefones móveis, tablets, câmeras fotográficas, fones de ouvido, alto-falantes, teclados e muitos outros dispositivos eletrônicos novos vendidos na UE deverão estar equipados com uma porta de carregamento USB tipo C", publicou o Parlamento Europeu no X.