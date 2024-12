Índia realiza funeral de Estado para ex-primeiro-ministro Manmohan Singh

A Índia ofereceu, neste sábado (28), um funeral de Estado ao ex-primeiro-ministro Manmohan Singh, um dos arquitetos da liberalização econômica do país no início da década de 1990.

Na quinta-feira foi decretado luto nacional, que se prolongará até a próxima quarta-feira.

A cerimônia foi liderada pela presidente Draupadi Murmu e pelo primeiro-ministro Narendra Modi. O funeral contou com a presença de altos funcionários civis e militares e também do rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, do Butão.

O líder da oposição Rahul Gandhi, que se referiu a Singh como seu "guia e mentor", rezou com a família do ex-líder antes de ele ser cremado.