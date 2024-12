Soldado norte-coreano capturado pela Ucrânia na guerra com a Rússia

O envolvimento de um exército estrangeiro no conflito representa uma escalada significativa na invasão da ex-república soviética, iniciada pela Rússia há quase três anos.

Um soldado norte-coreano enviado para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia foi capturado pelo exército ucraniano, informou a agência de espionagem da Coreia do Sul nesta sexta-feira (27), no primeiro caso conhecido desde que Kiev e os países ocidentais anunciaram que Pyongyang deslocou tropas para o continente europeu.

"Com a troca de informações em tempo real com a agência de inteligência de um país aliado, confirmamos que um soldado norte-coreano ferido foi capturado", afirmou o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul em um comunicado.