Preços do petróleo sobem com redução das reservas dos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (27) em um mercado de baixo volume de negociações devido ao período natalino, impulsionados pela redução das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos na semana passada.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em fevereiro, aumentou 1,24%, chegando a 74,17 dólares.