'Nunca satisfeito', Alex de Minaur mira Top 5 em 2025

Depois de encerrar 2024 na nona posição do ranking da ATP, o tenista australiano Alex de Minaur começa a temporada 2025 neste sábado (28), em Sidney, e quer se aproximar "o máximo possível" do Top 5 do tênis mundial.

Às vésperas dos primeiros torneios da temporada, preparatórios para o Aberto da Austrália (11 a 26 de janeiro), De Minaur declarou em entrevista concedida em Londres à AFP no início de dezembro que "nunca está satisfeito" e que sua "fome para melhorar" é seu "combustível diário".