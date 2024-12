Manmohan Singh, ex-primeiro-ministro da Índia, morre aos 92 anos

O ex-primeiro-ministro da Índia Manmohan Singh, amplamente reconhecido como o arquiteto do programa de reformas econômicas de seu país e de um importante acordo nuclear com os Estados Unidos, faleceu aos 92 anos. Singh foi internado no All India Institute of Medical Sciences em Nova Délhi na noite de quinta-feira, 26, após sua saúde piorar devido a uma "perda súbita de consciência em casa", informou o hospital em comunicado.

Tecnocrata de temperamento calmo, Singh tornou-se um dos primeiros-ministros mais longevos da Índia, com um mandato de 10 anos, e líder do Partido do Congresso na Câmara Alta do Parlamento, ganhando reputação como um homem de grande integridade pessoal. Ele foi escolhido para o cargo em 2004 por Sonia Gandhi, viúva do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi, que foi assassinado.

No entanto, sua imagem ilibada foi manchada por acusações de corrupção contra seus ministros. Singh foi reeleito em 2009, mas seu segundo mandato como primeiro-ministro foi marcado por escândalos financeiros e acusações de corrupção, especialmente relacionadas à organização dos Jogos da Commonwealth de 2010. Isso levou à esmagadora derrota do Partido do Congresso nas eleições nacionais de 2014, pela coalizão liderada pelo partido de Narendra Modi.

"Perdi um mentor e guia. Milhões de nós que o admirávamos nos lembraremos dele com o mais alto orgulho", escreveu Gandhi na plataforma X. Os Estados Unidos também expressaram suas condolências. O secretário de Estado Antony Blinken afirmou que Singh foi "um dos maiores campeões da parceria estratégica entre os EUA e a Índia". "Lamentamos a morte do dr. Singh e sempre lembraremos de sua dedicação em aproximar os Estados Unidos e a Índia", disse Blinken.

Rahul Gandhi, do mesmo partido de Singh e líder da oposição na Câmara Baixa do Parlamento indiano, afirmou que o "profundo entendimento de economia de Singh inspirou a nação" e que ele "liderou a Índia com imensa sabedoria e integridade".

Nascido em 26 de setembro de 1932, em uma vila na província de Punjab, na Índia unificada, Singh teve uma brilhante carreira acadêmica, que o levou à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde obteve um diploma em economia em 1957. Ele concluiu seu doutorado em economia no Nuffield College, na Universidade de Oxford, em 1962.

Singh lecionou na Panjab University e na prestigiada Delhi School of Economics antes de ingressar no governo indiano em 1971 como conselheiro econômico do Ministério do Comércio. Em 1982, tornou-se conselheiro econômico-chefe do Ministério das Finanças. Ele também foi vice-presidente da Comissão de Planejamento e governador do Banco Central da Índia.

Como ministro das Finanças, Singh instituiu reformas em 1991 que abriram a economia indiana, afastando-se de um modelo socialista e adotando um sistema mais capitalista, em meio a uma grave crise de balanço de pagamentos. Entre suas condecorações estão o Prêmio Padma Vibhushan de 1987, a segunda maior honraria civil da Índia; o Prêmio do Centenário do Nascimento de Jawaharlal Nehru, em 1995; e o Prêmio Asia Money para Ministro das Finanças do Ano em 1993 e 1994.