Líder da Serie A, Atalanta visita Lazio para fechar 2024 com chave de ouro

"Sem dúvida alguma é o melhor ano de toda a história do nosso clube", resumiu o presidente e coproprietário da 'Dea', Antonio Percassi.

Campeã da Liga Europa e líder da Serie A italiana, a Atalanta viveu em 2024 um ano histórico, que pode terminar ainda melhor com a 12ª vitória consecutiva da equipe, neste sábado (28), contra a Lazio.

Antes de seu 58º e último jogo oficial do ano, no Estádio Olímpico de Roma, a Atalanta somou nos últimos 12 meses um total de 36 vitórias, nove empates de 12 derrotas, e levantou o segundo título de sua história.

Em maio, na final da Liga Europa, a equipo bateu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e impôs ao time alemão a única derrota na temporada 2023/2024.

O título continental poderia ter sido uma 'dobradinha', já que a 'Dea' havia disputado a final da Copa da Itália uma semana antes, mas foi derrotada pela Juventus por 1 a 0.

A atual campanha, no entanto, começou de forma preocupante, com três derrotas em cinco jogos, mas o time de Gian Piero Gasperini vem vencendo todas desde o início de outubro e começa a se aproximar do recorde de 17 vitórias consecutivas da Inter de Milão, estabelecido na temporada 2006/2007.