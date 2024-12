Investigação sugere que avião da Azerbaijan Airlines caiu devido a 'interferências' externas

O Embraer 190, com 67 pessoas a bordo, realizava um voo de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da república da Chechênia, em território russo, na quarta-feira.

O avião caiu em circunstâncias ainda não esclarecidas e pegou fogo perto de Aktau, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, longe do itinerário planejado. As autoridades do país registraram 38 mortes.