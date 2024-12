EUA sanciona magnata e ex-premiê da Geórgia Bidzina Ivanishvili

Os Estados Unidos impuseram nesta sexta-feira (27) sanções contra o magnata e ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvili, por prejudicar a democracia em seu país em benefício da Rússia.

"Condenamos veementemente as ações do Sonho Georgiano sob a liderança de Ivanishvili, incluindo a contínua e violenta repressão a cidadãos georgianos, manifestantes, membros da imprensa, ativistas de direitos humanos e figuras da oposição", afirmou o secretário do Departamento de Estado, Antony Blinken, referindo-se ao partido que governa a Geórgia.