Eslováquia se declara disposta a acolher negociações de paz sobre a Ucrânia

"Oferecemos o nosso território eslovaco para tais negociações", declarou o ministro das Relações Exteriores, Juraj Blanar, no Facebook, quase três anos após o início da invasão russa da Ucrânia.

Segundo ele, as negociações devem ocorrer "com a participação de todas as partes, incluindo a Rússia", ao contrário da cúpula que ocorreu em junho na Suíça.