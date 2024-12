Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. merecia Bola de Ouro: 'Injusto'

O astro português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, disse nesta sexta-feira (27) que o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, merecia ter recebido o prêmio da revista France Football.

O volante espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o troféu, entregue em cerimônia em outubro, enquanto Vini, que de acordo com os prognósticos era o favorito, ficou na segunda posição.