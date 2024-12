Autor do atropelamento com 35 mortos na China é condenado à morte

O autor do atropelamento que matou 35 pessoas no mês passado em Zhuhai, cidade no sul da China, foi condenado à morte nesta sexta-feira, segundo a televisão estatal chinesa CCTV.

Em 11 de novembro, Fan Weiqiu dirigiu deliberadamente seu 4x4 contra 30 pessoas que se exercitavam em frente a um complexo esportivo no pior ataque desse tipo na China desde 2014.