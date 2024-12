As expectativas para 2025

Do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca até o saturado calendário do futebol, confiram cinco grandes acontecimentos aguardados para o ano de 2025.

Suas nomeações surpreendentes - Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governamental ou o cético das vacinas Robert F. Kennedy Jr. para o Departamento de Saúde - prometem uma nova ordem nos Estados Unidos e no mundo. Seu nacionalismo antecipa o retorno de um país que tenta impor sua lei, já que o presidente eleito prefere as relações transacionais e de poder ao multilateralismo.

O republicano fará o juramento de posse no Capitólio, a sede do poder Legislativo em Washington, invadido há quatro anos por seus partidários, que não aceitaram a derrota para Joe Biden nas eleições de 2020.

Em questão de semanas, ele ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá e prometeu assinar "uma série de decretos para fechar a fronteira aos imigrantes ilegais", para "frear a invasão" dos Estados Unidos.

Ignacio Arróniz Velasco, do centro de pesquisas E3G, acrescenta que o mundo não pode se contentar em estabilizar as emissões e precisará reduzi-las rapidamente, na expectativa de alcançar a neutralidade de carbono em menos de três décadas. "Não poderemos relaxar", disse.

Pela importância do país (30% das emissões mundiais), o impacto seria planetário. Glen Peters, do Global Carbon Budget, afirmou que não ficaria surpreso se o pico mundial for registrado nos próximos anos. "Estamos perto, mas precisaremos de alguns anos de dados para ter certeza", alerta.

Em 2025, a questão do calendário saturado do futebol e do cansaço dos jogadores será central.

A tendência de aumento constante do número de jogos oficiais continuará em 2026, com a participação de 16 novas seleções na Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, México e Estados Unidos, o que significa 104 partidas, contra as 64 disputadas nos Mundiais anteriores.

Também será observada a crescente influência da Arábia Saudita, já que a tendência do país sede da Copa do Mundo de 2034 de injetar mais dinheiro no futebol pode transformar o cenário do esporte.

O uso do árbitro de vídeo (VAR), que altera profundamente o ritmo das partidas, provavelmente alimentará novas polêmicas.

- Uma grande peregrinação na Índia -

O festival hindu Kumbh Mela, o maior encontro de peregrinos do mundo, acontecerá entre janeiro e fevereiro em Prayagraj, uma cidade do centro-norte da Índia.

A estimativa é de que 400 milhões de peregrinos se reúnam às margens dos rios Ganges, Yamuna e Saraswati para formar uma gigantesca cidade efêmera. Ao mergulhar nos rios sagrados, os hindus buscam a purificação de seus pecados, com a esperança de "libertar-se do círculo vicioso terreno da vida e da morte".

O evento acontece a cada três anos, alternando entre quatro lugares sagrados (Prayagraj, Haridwar, Ujjain e Nashik).

O "Kumbh Mela" o "festival da jarra", patrimônio cultural imaterial da Humanidade da Unesco, tem sua origem na mitologia hindu, segundo a qual, durante 12 dias e 12 noites, os deuses e os demônios lutaram para recuperar uma jarra que continha o elixir da imortalidade.

Durante a luta, quatro gotas do valioso néctar caíram nos quatro locais sagrados.

- Os retornos do Oasis e do BTS -

Tanto o grupo dos dois irmãos mal-humorados do pop britânico, Oasis, quanto o grupo dos jovens e amados reis do K-Pop, BTS, retornarão em 2025 para a alegria de seus fãs.

Os irmãos Noel e Liam Gallagher, cuja lendária rivalidade causou a separação da banda em 2009, se reunirão para uma turnê mundial. Graças à reconciliação, cada um pode embolsar quase 50 milhões de libras, segundo analistas.

Os nostálgicos se apressaram em comprar os ingressos, uma tarefa marcada pelo caos devido às intermináveis listas de espera, preços elevados e sites fraudulentos.

Do outro lado do mundo, o grupo BTS prometeu a seu "ARMY", nome de sua comunidade de fãs, voltar a se reunir depois de junho, quando os sete integrantes devem concluir o serviço militar, obrigatório na Coreia do Sul.

O grupo criado em 2013, que vendeu dezenas de milhões de discos, gera bilhões para a economia sul-coreana. "O retorno do BTS terá, antecipadamente, um efeito positivo para as ações da HYBE", sua gravadora, afirmou um analista da Daishin Securities.

