Presidente de Angola indulta filho de dos Santos condenado por corrupção

O presidente de Angola, João Lourenço, perdoou cinquenta prisioneiros, incluindo o filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que foi condenado a cinco anos de prisão por desvio de fundos, informou a presidência nesta quinta-feira (26).

O perdão faz parte das comemorações do 50º aniversário da independência do país no próximo ano e de seu espírito de “harmonia, clemência, indulgência, concórdia e fraternidade”, de acordo com o decreto publicado nesta quinta-feira na página da presidência no Facebook.