Finlândia abre investigação contra navio procedente da Rússia por suspeita de sabotagem

Rapidamente, as suspeitas se concentraram no "Eagle S", que navegava pelo mar Báltico em direção a Port Said, no Egito, e que havia partido do porto russo de São Petersburgo, conforme mostra o site de rastreamento de navios Marine Traffic.

A guarda costeira, assim como helicópteros das forças armadas finlandesas, foi enviada ao local.

- Sabotagem agravada -