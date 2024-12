Max Verstappen conquista 4º título na F1 apesar de não ter o melhor carro

Um resultado que pode representar o fim da hegemonia da Red Bull, que vem dominando a F1 desde 2021 e que dois anos depois bateu todos os recordes, com 21 vitórias em 22 corridas, 19 delas de Verstappen.

O piloto holandês Max Verstappan foi campeão mundial de Fórmula 1 pela quarta vez consecutiva em 2024, mas ao contrário dos três títulos anteriores, sua Red Bull não foi o carro mais rápido do grid, como constatou o campeonato de construtores, no qual a equipe austríaca ficou atrás de McLaren (campeã) e Ferrari.

Ao volante do RB20, o holandês começou o ano de forma avassaladora, com sete vitórias nas dez primeiras corridas, mas o rendimento do carro foi inferior na segunda parte da temporada em relação aos seus principais adversários.