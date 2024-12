Desi Bouterse, ex-ditador do Suriname e foragido da justiça, morre aos 79 anos

Muito popular no Suriname, Bouterse chegou ao poder aos 34 anos de idade, após um golpe em 1980, como sargento-mor do exército. Ele se aposentou em 1987 sob pressão internacional, mas voltou ao poder em 1990 após um segundo golpe, e deixou o cargo depois de um ano.

Ocorpo foi levado para sua residência na capital, Paramaribo, onde sua família e apoiadores do partido se reuniram nas primeiras horas da manhã para dar-lhe um último adeus.

O médico Rabindernath Khoenkhoen confirmou "a hora da morte às 06h50 da manhã" (mesmo horário em Brasília) do dia 24 de dezembro.

"É com profundo pesar que o partido tomou conhecimento do inesperado falecimento de nosso pai espiritual", escreveu no Facebook a presidente do Partido Democrático Nacional (NDP), fundado por ele.