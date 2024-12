Boston Celtics conquista seu 18º anel na NBA

O Boston Celtics encerrou um jejum que durava desde 2008 e conquistou seu décimo oitavo título da NBA neste ano de 2024.

Graças a esse triunfo, a franquia verde quebrou a igualdade que mantinha no topo da lista de campeões com o Los Angeles Lakers e mais uma vez se posicionou como o time com mais títulos no campeonato de basquete mais importante do mundo.