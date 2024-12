Autoridades sírias anunciam que incineraram um milhão de comprimidos de captagon

O captagon é uma droga do tipo anfetamina, cuja produção disparou sob o regime do presidente deposto Bashar al Assad, o que rendeu à Síria a classificação como narco-Estado.

No pátio do que era a sede da força de segurança do antigo regime, as novas autoridades incineraram maconha, caixas de Tramadol - um analgésico - e quase 50 sacos de comprimidos de captagon.