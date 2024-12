Trump promete prosseguir com execuções após de Biden suspender parte do corredor da morte

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometeu nesta terça-feira "prosseguir vigorosamente" com a pena capital depois que o presidente Joe Biden comutou as sentenças da maioria das pessoas no corredor da morte federal, em parte para impedir que Trump levasse adiante suas execuções.

O republicano criticou a decisão de Biden, na segunda-feira, de alterar as sentenças de 37 dos 40 condenados para prisão perpétua sem liberdade condicional, argumentando que isso não fazia sentido e insultava as famílias das vítimas.