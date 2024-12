Presença de tropas em Gaza resultou na morte de reféns do Hamas, diz investigação de Israel

Uma investigação militar israelense determinou, nesta terça-feira (24), que a presença de tropas na região de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, provavelmente resultou no assassinato de seis reféns em poder dos combatentes do Hamas em agosto passado.

Mas, nesta terça-feira, após a investigação, a corporação militar admitiu que "as atividades do exército no terreno, embora graduais e cautelosas, tiveram influência circunstancial na decisão dos terroristas de matar os seis reféns".

"O chefe do Estado-Maior determinou, baseando-se na investigação, que os reféns morreram por disparos de terroristas do Hamas enquanto as forças do exército operavam na área", acrescentou.

Em um comunicado posterior, baseado na investigação, o Foro de Famílias, principal associação de familiares dos reféns levados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023, pediu a devolução de todos os reféns que permanecem retidos em Gaza.