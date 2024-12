Ouro olímpico dá brilho a temporada apagada de Djokovic

Na segunda rodada, 'Djoko' eliminou Rafael Nadal, no que foi o último confronto entre ambos em uma grande competição.

Fora os Jogos Olímpicos, Djokovic teve uma temporada apagada, sem mais nenhum título. O principal resultado foi o vice-campeonato em Wimbledon, com derrota na final para Alcaraz.

Com Roger Federer e Nadal já aposentados, o sérvio é o único do chamado 'Big 3' que continuará em atividade em 2025, ano em que espera reverter a transição geracional que marcou 2024, com o auge de Jannik Sinner, que terminou o ano como número 1 do mundo.